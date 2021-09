Juventus-Napoli – La probabile formazione scelta da Luciano Spalletti

A pochi giorni dall'inizio di Napoli-Juventus, andiamo alla scoperta della probabile formazione della squadra di Luciano Spalletti.

redazionejuvenews

Se da una parte la Juventus è alle prese con diversi problemi di formazione, dall'altra anche Luciano Spalletti ha diversi dubbi di formazione. Nonostante questo, l'obiettivo degli azzurri sarà comunque quello di vincere e mandare i bianconeri a -8 dal primo posto. L'allenatore del Napoli schiererà i suoi con un 4-3-3. Problemi tra i pali, dove Ospina, impegnato questa notte insieme a Cuadrado in una partita con la Colombia, potrebbe non tornare in tempo in Italia. Il portiere dovrebbe farcela, ma se così non fosse sarebbe pronto il giovane terzo portiere Marfella. Infortunato Meret. Difesa a quattro con tutti i titolari: dentro Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Scelte obbligate a centrocampo, dove ci saranno Rabian Ruiz, Anguissa e Elmas. Zielinski è infortunato, così come i due mediani Demme e Lobotka. Per questo motivo il nuovo acquisto Zambo Aguissa farà il suo esordio in Serie A, affiancato dal centrocampista spagnolo e da quello macedone. Tridente d'attacco composto da Politano, in vantaggio su Lozano, Osimhen e Insigne. L'attaccante nigeriano, che era stato squalificato durante la prima giornata di campionato per aver colpito in faccia un avversario, sarà presente in campo dopo che il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Sabato alle ore 18 i bianconeri di Massimiliano Allegri dovranno dare tutto per cercare di portare a casa il risultato. Una possibile sconfitta, infatti, complicherebbe di molto il percorso in Serie A della Juventus. Il campionato è però ancora molto lungo e ci sarà tutto il tempo per recuperare il terreno perso nei confronti degli avversari. Vincere contro il Napoli sarebbe importante anche dal punto di vista psicologico e mentale, una partita che sembra a tutti gli effetti fondamentale per la stagione bianconera.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.