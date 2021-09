Napoli, le parole di Lozano e Fabian Ruiz prima della Juventus

Tutto pronto per Napoli-Juventus, crocevia importantissimo per la stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. Vincere è fondamentale. Sui canali ufficiali della Serie A, l’attaccante del Napoli Hirving Lozano ha presentato la sfida...

Tutto pronto per Napoli-Juventus, crocevia importantissimo per la stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. Vincere è fondamentale. Sui canali ufficiali della Serie A, l'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha presentato la sfida contro la Juventus: "Stimo molto Dybala, è sempre un piacere fermarsi a parlare quando ci affrontiamo. Ma in campo diamo il massimo per vincere. La Juve è una grande squadra, sarà una gara bella da giocare, veniamo da due vittorie e questo ci dà fiducia. L’infortunio è stato duro, ma sono tornato al meglio. Ora devo ritrovare la miglior forma possibile. La cosa importante al momento è che la squadra vada bene, migliori e raggiunga sempre l’obiettivo. Io cerco di dare il massimo, siamo un bel gruppo e abbiamo intesa. Dobbiamo crescere tutti insieme se vogliamo fare una grande stagione".