Juventus-Napoli: le probabili formazioni

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Napoli per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A in programma lo scorso ottobre. La partita, prima vinta a tavolino dalla Juventus a causa della mancata presentazione del Napoli a Torino, è stata poi rinviata dopo i tre gradi di giudizio e gli appelli di Aurelio De Laurentiis, che ha creato un precedente che ha portato al caos durante la stagione. La partita è stata poi nuovamente rinviata, e questa sera sembra. finalmente possa essere la serata adatta per disputarla.

La Juventus arriva con molte defezioni, soprattutto dovute al COVID: i bianconeri hanno Bonucci e Bernardeschi in isolamento, con Demiral che è guarito ed è tornato con la squadra. La partita di andata fu rinviata per lo stesso numero di contagiati, ma questa sera le squadre scenderanno regolarmente in campo. In difesa quindi spazio a De Ligt e Chiellini, con Danilo e Cuadrado che dovrebbero agire sulle loro fasce di competenza. A centrocampo Bentancur e Rabiot occuperanno il centro, con Chiesa e il rientrante McKennie sulle fasce. In attacco Alvaro Morata farà coppia con Cristiano Ronaldo, con Paulo Dybala che sembra essere pienamente recuperato e partirà dalla panchina per entrare a partita in corso.

Il Napoli arriva allo Stadium galvanizzato da una una serie di quattro vittorie consecutive, ottenute con Bologna, Milan, Roma e Crotone nell'ultima giornata. Rino Gattuso è alle prese con alcuni dubbi, legati soprattutto alle condizioni fisiche di Demme e Ospina: qualora i due avessero recuperato in pieno verrebbero infatti schierati titolari dal tecnico, che fino a questo pomeriggio non avrò però certezze. La difesa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Fabian Ruiz, con Demme che potrebbe scendere in campo dal primo. In attacco Lozano favorito su Politano, e Mertens su Osimhen.

JUVENTUS (442): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo

NAPOLI (4231): Ospina; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens