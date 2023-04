Juventus-napoli: le formazioni ufficiali

I bianconeri scendono in campo contro la squadra partenopea nella partita valevole per la trentunesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Napoli nella partita valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium i bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria in campionato, con la conquista dei tre punti che potrebbe portarli al secondo posto ad un punto di vantaggio dalla Lazio.