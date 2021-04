Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra pochi minuti in campo

redazionejuvenews

Dopo sei mesi dalla data prestabilita, questa sera Juventus e Napoli scenderanno in campo per recuperare la partita valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato di Serie A. La partita, originariamente programmata per il 3 ottobre, era stata vinta a tavolino dai bianconeri per la mancata presentazione della squadra partenopea, salvata poi dal terzo grado di giudizio, con il Collegio di Garanzia del CONI che ha predisposto il rinvio della sfida. La data iniziale, quella del 17 marzo, è stata poi nuovamente spostata, dietro richiesta congiunta delle due squadre, con la partita che questa sera verrà finalmente disputata.

Le due squadre arrivano alla partita con umori completamente diversi: la formazione di Rino Gattuso è infatti in fiducia e viene da quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali ottenuta contro il Crotone nella giornata di sabato. La Juventus, dal canto suo, arriva dalla sconfitta subita contro il Benevento prima della sosta e dal derby pareggiato nella giornata di sabato: la squadra di Andrea Pirlo non può permettersi di perdere altri punti, per non complicare la qualificazione alla prossima Champions e un finale di stagione che già di per se non sarà semplice.

Andrea Pirlo per questa sera non avrà a disposizione Bonucci e Bernardeschi, entrambi colpiti dal COVID ed indisponibili. Al contrario dei due, Demiral è invece guarito e arruolabile, così come McKennie, Arthur e Dybala, reintegrati in gruppo dopo l'esclusione contro il Torino per la cena a casa dell'americano. In porta giocherà Buffon, che sostituirà Szczesny dopo la brutta prestazione nel derby: la linea difensiva sarà formata da Alex Sandro e Danilo che agiranno sulle fasce, con la coppia centrale che sarà formata da De Ligt e Chiellini. A centrocampo agiranno Bentancur e Rabiot al centro, con le fasce che saranno occupate da un lato da Chiesa e dall'altro da Cuadrado. In attacco spazio alla coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, con Paulo Dybala pronto a fare il suo rientro a partita in corso.

JUVENTUS (442): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Cuadrado; Morata, Cristiano Ronaldo

NAPOLI (4231): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Zielinski, Lozano, Insigne; Mertens