Juventus-Napoli – La Supercoppa sarà arbitrata da Valeri

TORINO – La Juventus perde contro l’Inter uno dei più importanti big match di questa stagione. Ieri sera, infatti, il Derby d’Italia si è concluso 2-0 per i nerazzurri di Antonio Conte, che hanno rispedito a mani vuote i bianconeri di Andrea Pirlo. Si interrompe così la striscia di vittorie consecutive della Juve in questo 2021, così come la rincorsa al primo posto del Milan, che questa sera avrà anche l’occasione di allungare. In caso di vittoria, i rossoneri andrebbero a +10 sulla Vecchia Signora, che dovrà faticare ancora di più per risalire in classifica. Comunque, questa settimana la Juventus avrà l’opportunità di rifarsi in un altro big match, valevole per l’assegnazione del primo trofeo stagionale.

Mercoledì 20 gennaio, infatti, andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli. La sfida sarà al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21:00 e vedrà scontrarsi, appunto, le detentrici di Scudetto e Coppa Italia. Un impegno molto importante per la squadra di Pirlo, che vuole assolutamente conquistare questa coppa per riprendere coraggio e ripartire a testa alta nella sua corsa al titolo. Oggi, poi, sono arrivate anche le designazioni arbitrali della partita, sponsorizzata quest’anno dalla Play Station 5.

La Supercoppa sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri, della sezione di Roma. Classe 1978, il fischietto capitolino ha esordito in Serie A nel 2007 ed ha anche già diretto una finale di Supercoppa Italiana nel 2014. Anche allora, la sfida fu tra Juve e Napoli e l'incontro si concluse con la vittoria dei partenopei ai calci di rigore. Gli assistenti di linea, nella finale di mercoledì, saranno il signor Bindoni e il signor Del Giovane, mentre il IV uomo sarà il signor Mariani. Al VAR ci sarà il signor Di Bello, mentre l'assistente designato al VAR sarà il signor Paganessi.