Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

Tra pochi minuti le squadre in campo all'Allianz Stadium per la partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus scenderà tra pochi minuti in campo contro il Napoli, nella partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. Molti gli assenti tra le due formazioni, sia per infortunio sia per COVID, con la quarta ondata che ha portato alla positività di molti giocatori e al conseguente annullamento di alcune partite, quattro per questa giornata.

Molte assenza quelle a cui dovrà far fronte Massimiliano Allegri, soprattutto in difesa, con Danilo, Chiellini, Bonucci e Pellegrini indisponibili, ai quali si aggiungono Pinsoglio, Ramsey e Kaio Jorge. Scelte quasi obbligate quindi per il tecnico, che spera per le prossime partite di recuperare qualche giocatore.

Davanti a Szczesny la linea di difesa sarà formata da Cuadrado, Rugani, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo Locatelli, McKennie e Rabiot, con Morata che in avanti verrà accompagnato da Chiesa e Bernardeschi.

JUVENTUS (433): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, McKennie, Rabiot; Chiesa, Bernardeschi, Morata

NAPOLI (4231): Ospina; Rrhamani, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens