Juventus-Napoli: i convocati di Allegri

Il tecnico della Juventus ha diramato tramite il sito internet dei bianconeri i convocati per la sfida di questa sera in programma all'Allianz Stadium

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Napoli nella sfida valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Una sfida sentita per le due squadre, funestata dalle assenze per COVID, numerose tra le due squadre.