Juventus-Napoli: tutto pronto allo Stadium

La squadra bianconera in campo questa sera contro i partenopei nella prima gara valida per il girone di ritorno del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Napoli, nella partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. Una giornata funestata dalla nuova ondata di COVID, che ha portato all'annullamento, o al rinvio, di ben quattro partite. La sfida tra i bianceorni e i partenopei non sembra comunque a rischio, con la squadra bianconera che questa sera scenderà regolarmente in campo contro gli azzurri.

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha voluto presentare la partita e le statistiche che la riguardano, con particolare attenzione ai precedenti e ai precedenti protagonisti delle sfide passate, decise spesso da singoli.

"152º confronto in Serie A tra Juventus e Napoli: avanti i bianconeri per 70 successi a 34 - 47 pareggi completano il bilancio nella competizione.

Non è la prima volta che Juventus e Napoli si sfidano in Serie A nel giorno dell’Epifania: il 6/1/1991, ebbero la meglio i bianconeri, grazie a una rete di Casiraghi, all’87° minuto di gioco (1-0).

In questo campionato, soltanto una volta la Juventus ha segnato il primo gol del match e ha poi perso la partita: proprio contro il Napoli a settembre; alla rete di Morata, al 10º minuto, risposero Politano e Koulibaly nel secondo tempo.

Da novembre in avanti, la Juventus ha subito soltanto due gol in campionato, mantenendo la porta inviolata in sei partite su otto (tutte le vittorie nel parziale) - nel periodo, la squadra bianconera è stata quella che ha ottenuto più clean sheet, al pari dell’Inter, ed è stata quella che ha incassato meno reti, oltre ad aver registrato il valore più basso di Expected Goals contro (3.6).

Dall’inizio di novembre, la Juventus ha ottenuto 19 punti in otto partite di Serie A (meno soltanto dell’Inter, 22) - dall’altra parte, il Napoli ne ha raccolti solo otto nel parziale (i partenopei sarebbero in 15ª posizione in classifica nel periodo)." (J)ventus.com=