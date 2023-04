Napoli, il report dell’allenamento in vista della gara con la Juve

Il sito ufficiale del Napoli ha pubblicato una nota dopo l'allenamento odierno in vista della partita con la Juventus. Ecco il comunicato: "Dopo la gara col Milan in Champions League, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domenica a Torino per la 31esima giornata di Serie A.