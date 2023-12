Juventus-Napoli 1-0 / Il commento: la squadra più organizzata vince

La Juventus vince e convince contro il Napoli: i bianconeri rischiano qualcosa nel primo tempo ma danno sempre la sensazione di poter far male

Nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A la Juventus supera di misura il Napoli all'Allianz Stadium. A decidere la partita è il gol di Gatti al 51' minuto che premia una squadra intensa, propositiva e organizzata. Le occasioni migliori arrivano forse nel primo tempo per ambo le parti. Con il vantaggio i bianconeri controllano molto bene non rinunciando a rendersi pericolosi.

Primo tempo: Salvataggi ed errori mantengono la parità

Nella prima frazione, il Napoli parte con grande aggressività come nelle aspettative, costringendo la Juventus ad alzare il ritmo delle giocate. Una richiesta che la squadra bianconera pare svolgere ottimamente. Dopo un paio di brividi nei primi minuti è proprio la squadra di mister Allegri a farsi più pericolosa, approfittando dei varchi concessi dagli avversari, più compassati nel recupero palla dei bianconeri. Da una delle diverse ripartenze veloci nasce l'azione clamorosa del possibile vantaggio: al 19' minuto Chiesa semina il panico sulla sinistra e con un passaggio taglia fuori tutta la difesa partenopea. Il pallone arriva a Vlahovic che però non riesce a dare al tiro a rete l'angolazione vincente permettendo a Juan Jesus di opporsi a ultimo baluardo. Poco dopo Chiesa, parso in forma micidiale, dribbla due uomini sulla fascia ma il suo assist è intercettato.