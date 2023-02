Juventus, i precedenti con il Nantes: la Champions del ’96

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato un approfondimento sui precedenti con il Nantes, prossimo avversario in EL. Ecco la nota: "C'è un solo precedente tra Juventus e Nantes. Risale al 3 aprile 1996 ed è una gara decisamente importante. Gianluca Vialli deve trascinare la squadra per raggiungere un obiettivo importante: la finale di Champions League che si giocherà a Roma. Al Delle Alpi si gioca l'andata della semifinale. I FAVORI DEL PRONOSTICO La Juve arriva all'appuntamento con uno score migliore rispetto agli avversari. E con un Del Piero che - dopo avere prodotto meraviglie nella fase a gironi – ha anche colpito in semifinale il Real Madrid. Jean Claude Suaudeau, mister del Nantes, presenta così la gara: «Loro sono favoriti, noi più motivati. Alla Juve vorrei togliere la consistenza tecnica. Può contare su quindici fuoriclasse, il Nantes su sei. E se hai solo sei giocatori fuori dalla norma non puoi stare rilassato come probabilmente lo è Lippi».