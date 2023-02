Juventus-Nantes: le statistiche post partita

La Juventus ha pareggiato ieri sera la partita contro il Nantes valevole per l'andata del turno di qualificazione agli ottavi dell 'Europa League , con i francesi che hanno bloccato la squadra di Allegri sul risultato di 1-1. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato le statistiche della sfida.

"L'Europa League della Juventus è cominciata con l'1-1 contro il Nantes. I bianconeri si giocheranno la qualificazione al ritorno in casa dei francesi, ma, prima di proiettarci alla sfida decisiva per il passaggio del turno, diamo un ultimo sguardo al match dell'Allianz Stadium attraverso numeri e curiosità.

Prima di Juventus-Nantes, solo una volta Federico Chiesa e Dusan Vlahovic si erano scambiati un assist in gare ufficiali: con la Fiorentina, contro il Monza il 18 agosto 2019 in Coppa Italia, quando il serbo servì un passaggio vincente per l’esterno italiano.