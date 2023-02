Juventus-Nantes: le formazioni ufficiali

I bianconeri scendono in campo contro la squadra francese nella partita valevole per l'andata dei sedicesimi di Europa League

La Juventus sta per scendere in campo contro il Nantes nella partita valevole per i sedicesimi di EuropaLeague. I bianconeri faranno il loro esordio nella seconda competizione europea, dopo che hanno condotto una disastrosa campagna di Champions League, che li ha visti perdere cinque partite su sei e retrocedere in Europa League.