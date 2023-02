Juventus-Nantes: la probabile formazione bianconera

I bianconeri scenderanno in campo questa sera nella partita valevole per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Nantes nella partita valevole per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League . Dopo aver infatti condotto una disastrosa campagna di Champions League, con i bianconeri che hanno perso cinque partite su sei nella fase a gironi, la squadra di Allegri è stata retrocessa nella seconda competizione europea, che ora giocherà per cercare di arrivare in fondo e vincerla.

Per farlo i bianconeri dovranno già da questa sera cercare di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno, che verrà deciso la prossima settimana nella gara di ritorno in programma in Francia. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera, con Pogba e Kaio Jorge che risultano ancora assenti, e Mattia Perin che non figura nella lista per un attacco influenzale. Il resto dei giocatori saranno tutti a disposizione, a partire da Bonucci e Cuadrado che torneranno insieme al resto della squadra.