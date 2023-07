Juventus Museum: le iniziative per il mese di agosto

La Juventus farà ritorno in Italia tra pochi giorni, dopo la chiusura della tournée negli Stati Uniti, che terminerà con l'amichevole contro il Real Madrid in programma il 3 agosto. La squadra di Massimiliano Allegri arriverà poi alla Continassa per iniziare l'ultima parte della preparazione, che la porterà ad esordire in campionato contro l'Udinese. I bianconeri non lasceranno però i tifosi da soli fino all'inizio della Serie A, ed hanno aggiornato i loro supporter sulle iniziative per agosto dello JuventusMuseum.