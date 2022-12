Tutte le informazioni per visitare lo Juventus Museum durante le Feste

Il Mondiale 2022 oggi si concluderà con la finale tra Argentina e Francia. Questa edizione si è svolta per la prima volta in autunno, interrompendo i campionati nazionali e le coppe. Per questo i tifosi della Juventus hanno dovuto rinunciare per...

Il Mondiale 2022 oggi si concluderà con la finale tra Argentina e Francia. Questa edizione si è svolta per la prima volta in autunno, interrompendo i campionati nazionali e le coppe. Per questo i tifosi della Juventus hanno dovuto rinunciare per un po' di settimane alle emozioni bianconere. Ma ora si avvicina sempre di più la ripresa. Ieri c'è stata la vittoria in amichevole contro l'Arsenal e il 4 gennaio ci sarà il ritorno del campionato.