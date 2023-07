Juventus Museum: 15-23 luglio esposizione della Fiat 520

Come comunicato dal profilo ufficiale della JuventsuFC, "Dal 15 al 23 luglio 2023, in occasione delle celebrazioni dei 90 anni dalla fondazione del Museo Nazionale dell'Auto, lo Juventus Museum esporrà la Fiat 520"

Nella nota ufficiale si apprende: "Verrà esposta la mitica FIAT 520 del 1928. La vettura era di proprietà di Virginia Bourbon del Monte - moglie del nostro Presidente Edoardo Agnelli - e in suo ricordo la donò al Mauto nel 1937. Costruita fra il 1927 e il 1929 - in oltre 20mila esemplari - era disponibile nelle versioni torpedo, berlina, cabriolet, spider, taxi. Prima automobile italiana con la guida a sinistra, la "520" rappresenta il simbolo della passione che lega la famiglia Agnelli all'automotive e allo sport. Come già detto, l’esposizione durerà dal 15 al 23 luglio e la visita sarà gratuita e indipendente dall’ingresso allo Juventus Museum."