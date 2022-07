Juventus, ritorno di fiamma per Morata: si lavora ad un nuovo prestito

Alvaro Morata potrebbe tornare ancora una volta alla Juventus. I bianconeri e l'Atletico Madrid starebbero trattando il ritorno della punta.

redazionejuvenews

La Juventusè una della squadre più attive sul calciomercato. I bianconeri hanno concluso gli acquisti di Pogba, Di Maria e Cambiaso, ma ci sono ancora diversi tavoli sui quali la Vecchia Signora sta lavorando per garantire a Massimiliano Allegri una rosa per competere in tutte e tre le competizioni della prossima stagione. Proprio il tecnico livornese, non ne ha fatto mai mistero, ammira e non poco Alvaro Morata, ex attaccante del club piemontese e attuale punta dell'Atletico Madrid. L'ex allenatore di Milan e Cagliari ha avuto lo spagnolo nella sua prima esperienza a Torino ed anche nella passata stagione. E' infatti da ricordare la telefonata di Allegri a Morata, nel calciomercato invernale, quando l'ex Real, dopo l'arrivo di Vlahovic, sembrava ad un passo dal trasferimento al Barcellona. Poi, l'intervento del tecnico, la permanenza, e il nuovo ruolo sulla fascia.

Adesso, il prestito biennale avviato nel 2020 è scaduto, e la Juventus non ha acconsentito a pagare i 35 milioni per il riscatto, concentrandosi su altri profili. Allegri, però, come detto in precedenza, stravede per lui, e secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, i bianconeri starebbero lavorando ad una nuova operazione, visto che il contratto del classe '92 scade nel 2024, motivo per cui un nuovo prestito è ipotizzabile.

Ci sarebbero stati dei contatti nelle ultime ore, e la volontà di Morata di tornare a Torino non è mai stata in discussione. Bisognerà trovare un accordo tra i due club, considerando che nei biancorossi il reparto offensivo è già composto da Joao Felix, Griezmann e Cunha, quindi lo spagnolo potrebbe diventare ben presto un separato in casa, nonostante le parole fiduciose dell'ex Chelsea qualche settimana fa: "Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Sono sicuro che sarà un anno fantastico. Incontrerò di nuovo tutti quei giocatori che sono anche miei amici, mi hanno sempre trattato molto bene e siamo rimasti in contatto. Non vedo l'ora di vederli, sarà molto importante conoscerci per poter competere al meglio. Inoltre, ho la fortuna di aver già lavorato con Simeone e la sua squadra e questo renderà le cose più facili. Non vedo l'ora di iniziare a preparare questa stagione insieme".