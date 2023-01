I TOP e FLOP di Juventus-Monza: Chiesa devastante, Miretti impreciso

Tra i TOP c'è sicuramente Chiesa. Entrato nella ripresa, ha subito dato dimostrazione di essere in palla con qualche sgasata delle sue. Poi con una strepitosa azione personale si è liberato per il destro a giro perfetto con cui ha siglato il 2-1. Positiva la prova di Kean. L'attaccante classe 2000 ha sbloccato il risultato con un colpo di testa imparabile, dopo un movimento che ha disorientato il suo marcatore. Ha avuto però il demerito di sprecare una grande occasione per fare il secondo gol. Bella prova di Iling Jr, che ha messo in difficoltà il Monza con dribbling e accelerazioni.