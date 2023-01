Juventus-Monza, lo stato di forma delle due formazioni

Alle 15 i bianconeri affronteranno la squadra brianzola: ecco come arrivano le due formazioni a questa sfida della 20a giornata di Serie A

redazionejuvenews

Oggi alle 15 i bianconeri affronteranno il Monza. Ma qual è lo stato di forma delle due squadre? Il focus dal sito ufficiale del club: "La Juventus– una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate – non rimane per tre partite di Serie A consecutive senza vincere da settembre (in quel caso due pareggi e la sconfitta proprio con il Monza).

La Juventus ha subito otto gol nelle ultime due sfide di Serie A: uno in più di quanti i bianconeri ne avevano incassati (sette) in tutte le precedenti 17 partite del campionato in corso.

La Juventus non perde da 13 match casalinghi (8V, 5N) di Serie A – striscia di imbattibilità interna aperta più lunga tra le squadre di questo torneo - e ha pareggiato l’ultimo confronto (3-3 vs Atalanta); i bianconeri non chiudono in parità due gare di fila all’Allianz dalle ultime due della precedente gestione Allegri (maggio 2019, contro Torino e Atalanta).

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), la Juventus ha perso soltanto due delle 17 partite giocate nella prima giornata di ritorno in Serie A: nel 2017 (vs Fiorentina, Allegri in panchina) e 2010 (vs Chievo, Ciro Ferrara come allenatore); 12 vittorie e tre pareggi chiudono il parziale.

Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), il Monza è la debuttante assoluta che ha fatto più punti nel girone d’andata del massimo campionato (22) – i brianzoli sono in serie positiva da cinque giornate (2V, 3N), la loro miglior striscia nel massimo torneo.

Tre delle quattro sconfitte subite dal Monza nelle ultime 14 partite di campionato (6V, 4N) sono arrivate in trasferta; tuttavia, i brianzoli hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare esterne e potrebbero restare imbattuti per tre match di fila lontano da casa per la prima volta in Serie A".