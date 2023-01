Juventus-Monza: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Monza, nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra bianconera cercherà la vittoria per passare il turno e per vendicare la sconfitta subita in campionato in casa della squadra lombarda. La squadra di Palladino ha tutte le intenzioni di cercare di ripetere l'impresa avvenuta in campionato, e cercherà di rendere difficile la vita alla squadra di Massimiliano Allegri, che questa sera non siederà in panchina.