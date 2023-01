Juventus-Monza: la probabile formazione della squadra bianconera

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Monza, nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, i bianconeri cercheranno la vittoria per passare il turno e per vendicare la sconfitta subita in campionato in casa della squadra lombarda. La squadra di Palladino, che ha esordito in panchina proprio nella vittoria contro la Juventus, cercherà di rendere difficile la vita alla squadra di Massimiliano Allegri, che questa sera non siederà in panchina.