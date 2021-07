Juventus – Monza 2 a 1: le parole di Kulusevski e Allegri

Al termine di Juventus-Monza, Dejan Kulusevski e Massimiliano Allegri hanno parlato ai microfoni di Mediaset.

redazionejuvenews

La Juventus di Massimiliano Allegri vince anche la sua seconda amichevole stagionale. Dopo il Cesena i bianconeri battono anche il Monza, partita valida per il Trofeo Berlusconi. Ora testa al temibile Barcellona di Leo Messi, avversaria della prossima partita. Partita subito in discesa per la Juventus, che va subito in vantaggio al 13' con un gol di Ranocchia. Nel secondo tempo arriva il raddoppio di Kulusevski e nel finale il gol del 2 a 1 di D'Alessandro. Prova positiva per tutti i giocatori, ottime indicazioni in vista della prossima stagione.

Ai microfoni di Mediaset è intervenuto Dejan Kulusevski, protagonista del match: “Non è mai facile giocare la prima amichevole così, però abbiamo vinto ed è questo l’importante. Allegri? Mi trovo molto bene, sto imparando tanto, amo imparare di più, soprattutto in fase difensiva, cose che non sapevo prima. L’anno scorso non è andato come volevamo, ma abbiamo vinto due trofei e vinto la Champions. Abbiamo fatto abbastanza bene l’anno scorso, ma in questa stagione dobbiamo vincere il campionato, lavoriamo per questo”.

Poi è stato il turno di Massimiliano Allegri: “Pjanic? Non so, il mercato lo fa la società. La rosa è buona, Ramsey ha fatto bene davanti alla difesa e può diventare importante in quel ruolo. Quando giocheremo contro il Barcellona, saluterò Miralem perchè sono stati quattro anni bellissimi quelli insieme. Mi ha regalato grandi vittorie. È del Barcellona però, noi ne abbiamo di bravi, ma credo che se Ramsey si convince a giocare davanti la difesa può diventare importante. Lì si corre anche di meno, gliel’ho detto. Ronaldo sta bene, Paulo ha avuto un leggero affaticamento e ha ripreso bene. Da lunedì rientra con la squadra, a Barcellona dovrebbe esserci. Abbiamo venti giorni per preparare la stagione”. Chiosa finale sui giovani: “Fagioli? I giocatori vanno valutati nelle partite. Ha fatto un bel secondo tempo, è cresciuto, ora valuteremo cosa fare con la società”.