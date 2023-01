Juventus-Monza: i convocati per la partita di questa sera

Il tecnico dei bianconeri ha reso nota la lista dei convocati per la sfida in programma contro il Monza all'Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo contro il Monza, nella partita valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I bianconeri, che entrano nella competizione a partire da questo turno, cercheranno di vendicare la sconfitta subita in campionato dalla squadra biancorossa, cercando una vittoria che gli garantirebbe il passaggio del turno, che la vedrebbe giocare contro la vincente della sfida tra Bologna e Lazio. Questa sera il tecnico Massimiliano Allegri si affiderà al turnover, visto l'impegno di domenica contro l'Atalanta, ma soprattutto l'assenza di molti giocatori, ancora fermi ai box, anche se in parte tornati ad allenarsi con la squadra.