Juventus, storia Mondiali: la vittoria nel 1998 di Deschamps e Zidane

Una foto di Deschamps e Zidane nella stagione 1996-97. Entrambi forniscono un grande contributo per un'annata dove campioni del mondo lo diventano già con la Juventus, vincendo la Coppa Intercontinentale a Tokyo. Quando nel 1998 inizierà il Mondiale in Francia, i due sanno già come si fa a conquistare grandi traguardi.

Deschamps è il capitano della Francia e come tale sarà lui a ricevere al termine della finale la coppa del mondo dalla mani di un altro juventino, Michel Platini. Il 1998 di Didier è il suo quarto anno a Torino. Zidane è invece al secondo ed è il migliore, come certificano gli 11 gol in stagione. Nell'ultimo atto del Mondiale sarà lui a sbloccare Francia-Brasile con una doppietta che lo consacrerà a livello planetario. Juventus-Milan, match decisivo del girone di ritorno, dà una grossa spinta ai bianconeri per conquistare lo scudetto con un netto 4-1. Deschamps duella con Desailly, un altro dei pilastri della nazionale francese del 1998. Nei 22 convocati per il Mondiale oltre a Didier e Zinedine, ci sono altri giocatori che vestiranno negli anni successivi la maglia bianconera. In ordine di numero di maglia: Patrick Vieira, Thierry Henry, Lilian Thuram e David Trezeguet".