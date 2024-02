Juventus, i momenti più belli delle partite contro l’Inter

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita con l'Inter. Ecco il comunicato: "E' il giorno di Inter-Juventus: i bianconeri sono attesi a San Siro per una grande serata, da vivere e godersi fino in fondo, come ha detto in conferenza stampa della vigilia Mister Allegri. Le sfide con l'Inter sono sempre affascinanti e negli ultimi anni hanno spesso regalato vittorie decisive per la conquista del titolo. Riviviamole insieme. PIPAAAAA! C'è un Inter-Juve che negli ultimi anni si è rivelato crocevia fondamentale per mettere le mani sullo scudetto. L'avversario nella corsa al titolo nella stagione 2017/18 è il Napoli, sulla scia bianconera con la voglia di scucire il tricolore dalle maglie bianconere e la gara con l'Inter arriva in coda al campionato, in un momento in cui ogni punti pesa un po' di più. Al termine di una gara piena di emozioni, arriva la zampata del Pipita per il 2-3 finale.