Juventus, il sogno per il centrocampo è Modric: operazione complessa

La Juventus ha in mento il colpaccio per il centrocampo: Luka Modric, trattativa difficile ma non impossibile.

redazionejuvenews

La Juventus sta cercando da molto tempo un rinforzo per il centrocampo. Il problema più importante è stato individuato nella mancanza di una mezzala di qualità, pronta a segnare e fornire assist per i compagni. I nomi che circolano sono tutti profili di grido, da Pogba a Jorginho, da De Paul a Milinkovic-Savic. Tutti questi calciatori, però, sono molto complicati da raggiungere, chi per i costi altissimi di cartellino e chi per ingaggi fuori dalle casse del club bianconero, che nell'ultimo periodo ha inaugurato una nuova linea, con un netto e sostanziale abbassamento del monte ingaggi, principale cause dell'indebitamento della Vecchia Signora.

Nelle ultime ore sta però circolando un nuove nome, anch'esso di livello top, ovvero Luka Modric, centrocampista del Real Madrid. Il croato, decisivo nei quarti di finale appena disputati dai Blancos con due assist fantascientifici, è uno degli interni più forti al mondo, ma la sua età anagrafica, seppur ancora non lo dimostri sul campo, continua ad avanzare inesorabilmente, visto che l'ex Tottenham è nato nel 1985, quindi Modric si avvicina ai 37 anni. Secondo alcuni media spagnoli, la Juventus avrebbe quindi messo gli occhi sul Pallone d'oro 2018, per dare finalmente al centrocampo il top player che manca da tante stagioni.

Il motivo dell'interessamento è principalmente uno: il croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ovvero tra pochi mesi. C'è anche da dire che le merengues sono già in trattativa per il prolungamento, ma ancora è tutto da definire. Anche lo stipendio di Modric non è altissimo, visto che l'ex Dinamo Zagabria percepisce poco più di 10 milioni, cifra che potrebbe essere abbassata dal club bianconero, aiutato anche dal Decreto Crescita. Rimane comunque un vero e proprio sogno, anche perché la Juventus ha fatto capire più volte che da ora in poi si punterà sui giovani, nonostante questo il club piemontese resta vigile sulla possibile occasione.