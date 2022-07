Juventus, Miretti e altri 10 hanno ottenuto la maturità: il comunicato

Fabio Miretti e altri calciatori e calciatrici della Juventus hanno conseguito il diploma di maturità nella giornata di oggi.

redazionejuvenews

Non solo risultati e soddisfazione sul rettangolo verde per i calciatori della Juventus. Diversi tesserati della Vecchia Signora, tra cui Miretti, hanno svolto, con successo, l'esame per la maturità. Ecco il comunicato di Madama: "Dal campo … ai banchi di scuola, sempre con la stessa dedizione e soprattutto con la stessa determinazione di sempre. Oggi, alla World International School (WINS), è stata una giornata speciale per tante giovani e tanti giovani bianconeri del nostro Settore Giovanile perché hanno raggiunto un traguardo importante nel loro percorso di formazione scolastica.

Da oggi, infatti, sono MATURI! E come dicevamo, a sorridere per avere ottenuto il diploma, sono in molti: Nicole Arcangeli Alessandro Citi, Federica D’Auria, Alice Giai, Shara Grillo, Tommaso Maressa, Fabio Miretti, Gabriele Mulazzi, Jenny Requirez, Asia Sargenti, Nicolò Savona, Riccardo Turicchia. Menzione speciale per Asia Sargenti che si è diplomata con un punteggio di 100/100.

E, ovviamente, un grande applauso a tutti i nostri ragazzi per questo splendido risultato. Conciliare sport ad altissimo livello e studio non è facile, ma per la Juventus è una priorità. Il Club ci tiene a formare donne e uomini, prima di grandi giocatrici e giocatori e oggi è una giornata felice per tutti. Congratulazioni ragazze e ragazzi!".