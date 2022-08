Juventus, Milik è atterrato a Caselle: adesso visite mediche e firma

La Juventus è ad un passo da Arkadiusz Milik. Il polacco è pronto per le visite mediche e la firma sul contratto con i bianconeri.

redazionejuvenews

La Juventusha finalmente trovato il suo attaccante. Il club bianconero è infatti pronto ad accogliere Arkadiusz Milik, ex punta del Marsiglia. La Vecchia Signora, dopo un testa a testa tra Depay e il polacco, ha scelto quest'ultimo, per garantire alla rosa di Massimiliano Allegri un'attaccante che può affiancare o sostituire Dusan Vlahovic. L'operazione ha subito un'accelerata nelle ultime ore, soprattutto dopo che Depay ha rifiutato la nuova proposta bianconera, ovvero un abbassamento della proposta d'ingaggio rispetto alle pretese dell'ex PSV. Proprio in questi minuti Milik è sbarcato a Caselle, adesso per lui nel pomeriggio prima le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto.

La trattativa dovrebbe essersi conclusa sulla base di un prestito senza obbligo di riscatto, con un milione per il prestito oneroso e 7-8 milioni per il riscatto, che la Juventus, a fine stagione, potrà decidere se esercitare o meno. Un rinforzo importante per la Vecchia Signora, che dopo aver sondato nomi per tutta l'estate, adesso ha trovato il profilo giusto per completare il pacchetto offensivo per l'annata 2022-23.

Innesto confermato anche da Nedved: "Credo non ci sia la necessità di accelerare i tempi sul mercato. Stiamo valutando e siamo vigli su quello che offre, che è tanto, ma bisogna valutare bene le necessità. Vedendo la formazione e gli infortuni stiamo valutando seriamente di entrare sul mercato. Depay può giocare con Dusan e al suo posto, è in uscita dal Barcellona. Ma può giocare anche esterno, ruolo che ha fatto anche a Barcellona, è uno di quelli che stiamo valutando come è ovvio che sia. Il mercato ancora aperto non è un fastidio, è un disturbo per i giocatori perché quelli che sono chiacchierati non sono tranquilli e devono giocare. Sulla loro testa influisce tantissimo e fino a che non è chiuso puo succedere sempre tutto".