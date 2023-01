Juventus, i numeri di Arek Milik contro l’Udinese: i dettagli

La Juventus , dopo la vittoria con la Cremonese , affronterà l' Udinese , in una sfida importante per proseguire il filotto di vittorie iniziate a ottobre. Uno dei protagonisti è stato certamente Milik , che ha nei bianconeri una delle sue vittime preferite. Ecco la nota: "Arek Milik è l'uomo che ha deciso Cremonese - Juventus con uno splendido gol su punizione nel finale, regalando ai bianconeri il settimo successo consecutivo in Serie A e permettendo di iniziare il 2023 nel migliore dei modi.

Quello segnato a Cremona è stato il quinto gol in campionato per il polacco a cui aggiungere le due reti messe a segno in Champions League. Il prossimo avversario si chiama Udinese, co cui Milik ha un conto aperto. MILIK E L'UDINESE Milik ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide contro l'Udinese in Serie A: solamente contro Parma e Verona l'attaccante polacco ha segnato in tre incontri consecutivi nella competizione - in totale sono tre le sue reti contro i friulani in cinque confronti.