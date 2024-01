Juventus, Milik pareggia un record di Del Piero in Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota su Milike la sua tripletta. Ecco il comunicato: "Giovedì 11 gennaio 2024 la Juventus ha superato 4-0 il Frosinone in Coppa Italia e si è aggiudicata il pass per la semifinale dove affronterà la Lazio in una doppia sfida di andata e ritorno.