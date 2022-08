Juventus, addio Milenkovic: il serbo rinnova con la Fiorentina

La Juventus si allontana definitivamente da Nikola Milenkovic , difensore serbo della Fiorentina , che oggi in conferenza stampa ha annunciato il rinnovo con la viola. Ecco le sue parole: "Prima di tutti voglio dire grazie a tutti. Vorrei fare un passo indietro, all'anno scorso: venivamo da due stagioni difficili, io e la società non eravamo convinti di lasciarci. Ho chiesto alla società il progetto, ho visto che c'era, e l'arrivo di Italiano è stato fondamentale. Ho capito che c'erano grandissime ambizioni, il progetto cresce continuamente. La conferma del mister era importante per me e oltre a questo anche i tifosi sono stati fondamentali, mi hanno dato tanto affetto. Mi sento molto amato. Anche la società ha fatto un grandissimo lavoro per trattenermi qua: sono davvero contento ed emozionato".

Sulla Fiorentina: "La società sta facendo un grande lavoro sotto tutti i punti di vista, anche a livello di infrastrutture. Non vediamo l'ora di allenarci al Viola Park per stare lì. La squadra sta crescendo e questo è fondamentale per me. I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo, ci danno tanta spinta in campo e abbiamo visto come l'anno scorso in casa siano stati fondamentali. Italiano? Ho un ottimo rapporto con lui, mi aiuta a crescere e ha grandi ambizioni. È un martello, ha idee chiare e vuole proporle contro qualsiasi squadra. Lo ringrazio per ciò che ha fatto per me. Spero di fare grandi cose in questa stagione".