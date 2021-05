Juventus-Milan: tutti a disposizione di Pirlo

Il tecnico in conferenza stampa alle 15

redazionejuvenews

La Juventus cerca continuità dopo la vittoria di domenica contro l'Udinese, con la partita di domani che la vedrà scendere in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Milan. La sfida, che rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League, segnerà un punto importante in questo finale di stagione, con la Juventus che deve vincere per non complicarsi la classifica, che la vede appaiata al secondo posto con i rossoneri e l'Atalanta.

Nell'allenamento di ieri Andrea Pirlo ha avuto tutti a disposizione, con Federico Chiesa ed Alvaro Morata che sono pienamente recuperati e pronti per la partita di domenica. Davanti a Szczesny Pirlo ha l'imbarazzo della scelta, che vede Bonucci, De Ligt e Chiellini contendersi i due posti da centrali. Alex Sandro giocherà a sinistra mentre a destra tutto dipende dalla posizione di Cuadrado. Con Danilo sulla linea di difesa il colombiano si sposterebbe in avanti, mentre in caso contrario la corsia di centrocampo sarebbe occupata da Kulusevski. Al centro Bentancur e Arthur, con Chiesa sulla fascia. In avanti spazio ad Alvaro Morata, che farà coppia con Cristiano Ronaldo, alla ricerca del centesimo gol in bianconero come Paulo Dybala, pronto a subentrare dalla panchina.

JUVENTUS (442): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

Del tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato Dejan Kulusevski in una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ai quali ha parlato del tecnico e della situazione che sta vivendo: "Pirlo? Il mister lo vedo molto tranquillo come sempre, è una persona di per se molto tranquilla. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo a disposizione per poterlo fare. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli su quello che ci aspetta.