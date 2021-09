Juventus-Milan: tutte le info per la vendita dei biglietti

Lo Stadium ospita una grande sfida

La Juventus non ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo campionato, con la prima paratia pareggiata per 2-2 contro l'Udinese grazie a due disattenzioni di Szczesny, che hanno favorito la rimonta friulana. La seconda partita gli uomini di Massimiliano Allegri sono usciti dalle mura dello Stadium sommersi di fischi, con i tifosi che sperano che la situazione migliori. Dopo la partita con il Napoli di sabato, la Juventus sarà impegnata contro il Milan a Torino, e la società bianconera ha reso note le modalità di vendita per i biglietti.

"Subito un big match pieno di fascino all’Allianz Stadium in questo inizio di campionato! Domenica 19 settembre, alle 20:45, va in scena Juventus-Milan. Una sfida imperdibile, da vivere accanto alla squadra per sostenerla e per respirare appieno l’atmosfera unica della nostra casa che quest’anno festeggia 10 anni. Da lunedì 6 settembre sono aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sull’Official Ticket Shop.

Si parte, come sempre, con le vendite riservate ai Member. Di seguito la calendarizzazione delle vendite:

Lunedì 6 settembre alle 14.00: inizio vendita riservata J1897 member;

Martedì 7 settembre a partire dalle 14.00: vendita riservata anche per i possessori di una B&W membership

Mercoledì 8 settembre dalle 14.00: vendita riservata agli abbonati alla stagione 19.20 (con possibilità di scaricare il voucher covid maturato)

Vendita libera: in caso di disponibilità data e ora dell’inizio della vendita libera saranno comunicate in seguito.

Tutte le info e i prezzi sono disponibili qui. Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card (soprattutto per gli abbonati alla stagione 2019/20 così da poter visualizzare e utilizzare i propri crediti), tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

Vi aspettiamo!" (Juventus.com)