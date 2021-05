Juventus-Milan, Top e Flop: Bentancur il peggiore, si salva Rabiot

Il Top e Flop di Juventus-Milan

TOP - RABIOT - Uno dei pochi a salvarsi della Juventus è sicuramente Adrien Rabiot. Molto bene nel primo tempo, in cui si è proposto in avanti tante volte facendo buoni inserimenti e dando una grande sostanza.

FLOP - BENTANCUR - Prestazione non all'altezza dell'uruguaiano. Disastro totale sia in fase difensiva, ma soprattutto in fase d'impostazione di gioco. Sbaglia tanti passaggi e moltissime aperture.