Verso Juventus-Milan, pronostici e precedenti: bianconeri favoriti

L'esito del match tra Juventus e Milan è più incerto che mai: due grandi squadre che si sfideranno senza esclusione di colpi. Chi vincerà?

redazionejuvenews

Il big match di Serie A tra Juventus e Milan si avvicina sempre più velocemente. Domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium, i bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno i rossoneri di Stefano Pioli, in una sfida senza esclusione di colpi. Le due squadre arriveranno alla partita con due momenti di forma completamente di versi. Il Milan è infatti primo in campionato a punteggio pieno, miglior difesa e secondo miglior attacco del campionato. Reduci da un'ottima partita in Champions League contro il Liverpool, i rossoneri pregustano la possibilità di spedire i bianconeri in fondo alla classifica, a -11 dalla vetta del campionato.

Al contrario i bianconeri sono fermi a un punto, autori di un inizio di stagione da dimenticare. Due sconfitte e un pareggio nelle prime tre partite di Serie A per la Juventus, che ora dovrà rialzarsi e vincere a tutti i costi contro il Milan. Per la prima volta dopo moltissimi anni, i rossoneri si presenteranno all'Allianz Stadium come la squadra da battere, ma i pronostici non sono dalla loro parte. Secondo i bookmakers la vittoria del Milan è infatti quotata circa 3,20, mentre quella della Juventus circa 2,05. Più improbabile il pareggio, quotato sui 3,40. Secondo le scommesse quindi, la vittoria in casa della Juventus, nonostante tutto, è il risultato più probabile.

Tra le mura amiche la Juventus è riuscita a vincere la maggior parte degli scontri con il Milan, ma quest'anno la situazione sembra poter cambiare. I rossoneri sono partiti a mille e per i bianconeri non sarà una partita facile. Una statistica però potrebbe tranquillizzare i tifosi bianconeri: Massimiliano Allegri è "l'incubo" di Stefano Pioli.L'allenatore del Milan in carriera non ha mai vinto contro quello della Juventus. Allegri ha vinto 14 volte contro Pioli, pareggiando 3 incontri. L'ex allenatore dell'Inter è reduce da ben 10 sconfitte consecutive contro Allegri. Una statistica che potrebbe essere ininfluente, eppure...