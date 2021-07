Juventus, Milan e Napoli a caccia di rinnovi per Dybala, Kessie e Insigne

Tre grandi squadre come Juventus, Milan e Napoli sono alle prese con lo stesso problema: rinnovare i contratti dei loro (ricchi) campioni.

Juventus, Milan e Napoli , tre delle più grandi squadre del campionato italiano, stanno tutte affrontando lo stesso identico problema: il rinnovo dei contratti di un loro top player. E quando i giocatori sono Top, anche gli stipendi sono di livello e rinnovare non diventa sempre una passeggiata. Lo deve sapere bene il Milan, che dopo aver perso a parametro zero sia Calhanoglu che Donnarumma , ora si trova a confrontarsi con l'agente di Frank Kessie . Per fortuna il centrocampista ivoriano ha giurato eterno amore ai rossoneri , e di conseguenza la trattative non dovrebbe essere delle più difficili. Ovviamente il Milan e Atangana, agente del calciatore, dovranno venirsi incontro per trovare una soluzione che faccia felici tutti.

Il Napoli invece deve capire se e come rinnovare il contratto del capitano Lorenzo Insigne, fresco di vittoria dell'Europeo con l'Italia. L'esterno Azzurro ha il contratto in scadenza nell'estate del 2022, ma, al contrario di Kessie e Dybala, non ha ancora iniziato le pratiche per il rinnovo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alcune settimane fa parlando del rinnovo del numero 10, disse: "Quel che sarà, sarà". Un'affermazione che non è affatto piaciuta al capitano del Napoli. Se il Napoli non prenderà in fretta una decisione rischierà di perdere il suo attaccante migliore a parametro zero. Non la migliore delle situazioni, che rischia di trasformarsi in un Milik bis.