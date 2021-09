Leao da la carica in vista della Juventus: “Proveremo a vincere”

Al termine del match contro il Liverpool, Rafael Leao ha parlato del prossimo incontro in campionato del Milan, contro la Juventus.

redazionejuvenews

Ieri sera il Milan ha perso 3 a 2 contro il Liverpool, in una gara difficile ma da cui i rossoneri sono usciti a testa alta. Al termine del match Rafael Leao è stato intervistato da Milan TV: "Giocare la Champions League era un sogno che avevo sin da quando ero bambino giocare questa competizione. Io e i miei compagni abbiamo provato fino all'ultimo a giocare questa partita contro una grande squadra e in un grande stadio. Abbiamo commesso due errori e cercheremo di non commetterli più. Abbiamo perso ma sono orgoglioso della mia squadra perchè abbiamo lottato fino alla fine per cercare un altro risultato. E' un girone difficile ma possiamo dire la nostra".

Poi, parlando della partita in programma domenica contro la Juventus, l'esterno portoghese ha rivelato: "Sarà una grande partita contro una grande squadra. Noi siamo il Milan e vogliamo provare a vincere per restare primi in classifica". I rossoneri, a differenza della Juventus, hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi, vincendo tre partite su tre. Ora l'obiettivo è quello di continuare questa striscia positiva, battendo anche la Juventus e spedendo i bianconeri a -11 dal primo posto. La squadra di Pioli, vista anche la partita di ieri sera, ha tutte le carte in regola per far bene. I bianconeri dovranno stare attenti a non commettere errori, in una partita dal risultato apertissimo.

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha raccontato il primo allenamento dei bianconeri dopo la vittoria contro il Malmoe: "Dopo la prima vittoria in Champions League, la Juve vuole fare il bis anche in campionato: domenica grande sfida all’Allianz Stadium contro il Milan capolista. Niente di meglio per il gruppo, dopo la giornata di riposo post Malmo concessa ieri da Allegri, che ricominciare a lavorare con gli applausi dei tifosi. Oggi dunque prima seduta, “in compagnia”, in vista del campionato. La Juve ha lavorato in campo, ovviamente, con il pallone, focalizzandosi su possesso e circolazione, provando soluzioni offensive e disputando poi una partitella. Domani si torna in campo al mattino". (Juvnetus.com)