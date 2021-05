Juventus-Milan, le pagelle di Angelo Di Livio: disastro Bentancur, male la difesa

Le pagelle di Angelo Di Livio

TORINO - Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio per Juventus-Milan .

CUADRADO 6 - Spinge un po' meno rispetto alle ultime uscite, in fase difensiva non impeccabile.

CHIELLINI 4.5 - Il braccio largo che causa il rigore del Milan e un po' di confusione sul gol di Tomori compromettono il suo voto in pagella.

DE LIGT 5 - Non bene oggi l'olandese, tra chiusure difensive indecise e stop sbagliati.

ALEX SANDRO 5 - Il brasiliano è tornato quello di un mese fa: non si vede e non si sente.

CHIESA 6 - Il talento si vede, ma l'ex Fiorentina non riesce a replicare la clamorosa prestazione dell'andata.

RABIOT 6.5 - Tra i bianconeri è sicuramente il migliore in campo, prestazione di grande sostanza.

BENTANCUR 4 - Da un estremo all'altro: Bentancur colleziona un'altra prestazione non altezza e si "guadagna" il titolo di peggiore in campo.

MCKENNIE 5 - Da quando è stato riscattato non sembra più lo stesso. Lo statunitense non brilla più come prima.