La Juventus sta per scendere in campo contro il Milan nella partita valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri, dopo aver ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia, cercheranno di tornare alla vittoria in campionato, che manca dalla partita contro la Fiorentina. Per farlo la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo con il solito 352: davanti a Szczesny in porta, la difesa sarà formata da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo larghi giocheranno Weah e Kostic, con Cambiaso, Locatelli e Rabiot al centro. In avanti spazio alla coppia formata da Vlahovic ed Yildiz.