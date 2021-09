Juventus-Milan: le formazioni ufficiali

Le squadre in campo all'Allianz Stadium

La Juventus sta per scendere in campo all'Allianz Stadium contro il Milan nella partita valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri cercheranno la prima vittoria stagionale in campionato, dopo che le prime tre giornate li hanno visti pareggiare contro l'Udinese per 2-2, e perdere in casa contro l'Empoli per 0-1 e al Maradona contro il Napoli per 2-1. In settimana è arrivata contro il Malmo la prima vittoria stagionale, un netto 0-3 in Svezia che ha proiettato i bianconeri in testa al loro girone di Champions League in attesa della sfida contro il Chelsea, ospite allo Stadium il 29 settembre.