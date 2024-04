Juventus-Milan / La moviola: Mariani promosso con qualche dubbio

Il match della trentaquattresima giornata di Serie B, mette di fronte la Juventus e il Milan, arbitrata da Mariani. Il direttore di gara pare scegliere una filosofia di gara permissiva, votata a non rompere troppo le azioni di gioco. Uno spartito che manterrà con costanza per tutto l'arco della gara, a volte persino troppo. In particolare nel secondo tempo, in un paio di situazioni Mariani appare scegliere una linea sin troppo lassista, al punto da creare qualche dubbio. Una ripartenza nella fase centrale del secondo spezzone di gara permette a Loftus Cheek di recuperare la palla e permettere al Milan di affacciarsi pericolosamente in area di rigore, guadagnandosi infine un angolo. L'intervento su Rabiot è però nettamente falloso. In caso di Var, probabilmente il gol sarebbe stato annullato. Più soggettiva la scelta sul tocco di Thiaw sulla linea di gioco su conclusione di Rabiot nel finale. Il difensore del Milan sembra sfiorare con la mano, ma non in maniera rilevante. Nel complesso, la prova di Mariani può definirsi sufficiente.