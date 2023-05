Juventus – Milan, i TOP e FLOP: Danilo certezza, Di Maria spento

Tra i FLOP non è possibile non menzionare Federico Gatti. In un match così equilibrato a fare la differenza sono i dettagli. Il centrale ex Frosinone riesce a controllare molto bene l'espolosività del pericolo numero 1 Rafael Leao. Non è però perfetto nella marcatura di Giroud in occasione del gol. Tra i peggiori però anche Federico Chiesa e Angel Di Maria. Il primo non riesce a convogliare la foga agonistica in azioni realmente pericolose; il secondo non entra mai realmente in partita. Forse mentalmente El Fideo è già lontano dalla Juventus.