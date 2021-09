Da domani aperte a tutti le vendite per i biglietti di Juventus-Milan

Sul proprio sito ufficiale i bianconeri hanno annunciato la data dell'apertura delle vendite dei biglietti di Juventus-Napoli.

"Subito un big match pieno di fascino all’Allianz Stadium in questo inizio di campionato! Domenica 19 settembre, alle 20:45, va in scena Juventus-Milan. Una sfida imperdibile, da vivere accanto alla squadra per sostenerla e per respirare appieno l’atmosfera unica della nostra casa che quest’anno festeggia 10 anni. Da lunedì 6 settembre sono aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sull’Official Ticket Shop. Le vendite, partite lunedì, arrivano adesso alla fase in cui i tagliandi sono a disposizione di tutti i tifosi, sempre previa iscrizione all'Official Ticket Shop. Il via sarà domani, alle 10. Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.