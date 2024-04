Juventus-Milan, da oggi parte la vendita libera dei biglietti

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita con il Milan. Ecco il comunicato: "L’acquisto dei biglietti per la gara tra Juventus e Milan è già disponibile da giorni per alcuni tifosi bianconeri: MEMBER: entra a far parte della famiglia Juventus Membership e scopri tutti i vantaggi esclusivi. La fase di vendita riservata terminerà il 4 aprile alle ore 10:00. ABBONATI – BIGLIETTI AGGIUNTIVI: fino alle ore 10:00 del 4 aprile, gli abbonati possono acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per i propri amici bianconeri JOFC: i soci possono rivolgersi al proprio Official Fan Club di riferimento Ecco le nuove fasi di vendita: JUVENTUS CARD: dalle ore 16:00 del 4 aprile fino alle ore 10:00 del 9 aprile, tutti i possessori di Juventus Card potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per sé o per altri possessori di Juventus Card TOKEN HOLDER SOCIOS.COM: Per questa partita, Juventus e Socios.com hanno riservato un accesso prioritario alla vendita dei biglietti per i Fan Token Holder Juventus. Tutti i Fan Token Holder Juventus europei che possiedono almeno 5 Fan Token potranno registrarsi per l’accesso prioritario attraverso l’app di Socios.com. I Fan Token Holder che riusciranno ad assicurarsi un posto per l’accesso prioritario riceveranno una email da Socios.com. Nell’email verranno incluse le istruzioni per procedere all’acquisto dei biglietti. Ogni Fan Token Holder potrà comprare fino a 2 biglietti a propria scelta tra quelli disponibili. VENDITA LIBERA: l'apertura della vendita libera avverrà il 9 aprile alle ore 16:00. I tifosi residenti nella provincia di Milano potranno acquistare solo se in possesso di una Juventus Card attiva sulla quale caricare il biglietto. VIP & PREMIUM EXPERIENCE Con il Kick-Off Package, per te un aperitivo d’eccellenza al J | Hotel prima del fischio d’inizio e i posti più esclusivi in Tribuna Sivori per assistere al match. Scopri l’offerta Premium Experience! COME DIVENTARE UN FAN TOKEN HOLDER JUVENTUS Diventare un Fan Token Holder Juventus è semplice e può essere fatto in pochi minuti. Segui i passaggi di seguito ed unisciti alla famiglia Bianconera su Socios.com. Clicca su questo link per scaricare gratuitamente l’app di Socios.com. Registrati e crea il tuo profilo assicurandoti di selezionare Juventus come tua squadra del cuore. Questa apparirà nella sezione Sport. Vai alla sezione Portafoglio e segui le istruzioni per acquistare la quantità di $CHZ con il metodo di pagamento che preferisci. I $CHZ ti serviranno per comprare i Fan Token Juventus. Nella sezione Sport, accedi alla pagina della Juventus e clicca su ‘Compra’ per acquistare quanti Fan Token Juventus desideri. Ricordati che te ne servono almeno 5 per provare ad assicurarti un posto per l’accesso prioritario. Congratulazioni, ora sei ufficialmente un Fan Token Holder Juventus!".