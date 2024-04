Juventus: media punti da retrocessione, in Coppa Italia serve la svolta

La Juventus sta attraversando uno dei periodi peggiori della sua storia recente, ma anche non recente: i bianconeri infatti, al netto della vittoria ottenuta in extremis contro il Frosinone grazie al gol nei minuti finali di Daniele Rugani, non vince in campionato dalla partita del 21 gennaio contro il Lecce: da lì, togliendo la vittoria contro i ciociari, ci sono state 4 sconfitte e 4 pareggi per la formazione di Allegri, che è passata dal contendersi lo Scudetto con l'Inter, a doversi guardare le spalle per difendere il quarto posto, avendo ancora 7 punti di vantaggio sulla Roma quinta in classifica. Una crisi profonda, che sembra non trovare fine, con la squadra ed il tecnico che questa sera in Coppa Italia contro la Lazio, dovranno dare le risposte attese da troppo tempo, e cercare di tornare ad esultare per una vittoria. La media tenuta dalla Juventus nelle ultime giornate è infatti a tutti gli effetti una media da retrocessione, con le sole Salernitana, Frosinone e Sassuolo, che hanno ottenuto, nel periodo di riferimento, meno punti della squadra bianconera. Con otto gare ancora da giocare, la squadra bianconera dovrà cercare di conquistare almeno 11 punti per garantirsi, secondo i calcoli del suo allenatore, un posto nella prossima Champions League, obiettivo minimo di una stagione che sta assumendo sempre più i connotati di una vera e propria tragedia.