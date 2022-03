Juventus, McKennie accelera: il recupero procede spedito

Weston McKennie potrebbe anticipare i tempi e tornare per il finale di stagione, Allegri spera nel recupero del texano.

redazionejuvenews

Buone notizie per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Weston McKennie, centrocampista della Vecchia Signora, infortunatosi nella partita di andata con il Villarreal, potrebbe tornare in campo prima della fine della stagione 2021-22. Il texano, nel match con il Sottomarino giallo, dopo un contrasto con Estupinan, aveva riportato una frattura al metatarso, stop per almeno due mesi, ovvero stagione in corso terminata con 90 giorni di anticipo. Oramai è però passato già un mese dall'infortunio e i miglioramenti sono a vista d'occhio, tanto che, come riportato su diversi quotidiani, l'ex Schalke 04 potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri nel mese di maggio, per dare una mano ad un centrocampo, che nelle ultime settimane è in sofferenza e in riserva di energia.

La zona mediana del campo è stata quella più colpita dagli infortuni nel corso di questa annata, oltre all'americano, anche Zakaria è stato fuori per oltre un mese a causa di una lesione muscolare, stessa cosa Federico Bernardeschi, out per quasi due mesi, tutti stop che hanno costretto Allegri a far giocare sempre gli stessi, fattore che sicuramente ha anche influito nella disfatta dell'Allianz Stadium contro il Villarreal di qualche settimana fa.

Adesso però sembra tornato il sereno a Torino, visto che lo svizzero ha praticamente recuperato, ed anche l'ex Fiorentina è tornato disponibile per il rush finale. McKennie, in questa stagione è stato forse il miglior centrocampista insieme a Locatelli, sensazione testimoniata dalle 28 presenze in tutte le competizioni, condite da 4 reti. Il texano potrà quindi tornare ipoteticamente per le ultime quattro gare della stagione, ovvero contro Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina, tutti match ostici e complessi, senza dimenticare la potenziale finale di Coppa Italia, visto che i bianconeri hanno battuto nella partita di andata la Viola, ma il ritorno deve ancora disputarsi ed è ancora tutto in bilico.