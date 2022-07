Juventus, infortunio per McKennie: out un mese per una lussazione

Brutte notizie per la Juventus. Oltre alla sconfitta nella gara con il Real Madrid per 2-0, con reti di Karim Benzema e Marco Asensio, il club bianconero dovrà fare i conti con un altro stop, quello di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha saltato il match con i Blancos per una lussazione alla spalla, che lo terrà ai box per un mese. Una grana che non ci voleva per i bianconeri, già alla prese con l'infortunio di Paul Pogba, che potrebbe saltare diverse mesi in base a quello che si deciderà nelle prossime ore, visto che c'è in ballo anche un'operazione chirurgica o un trattamento conservativo, per preservare in caso la partecipazione al Mondiale di Qatar 2022.