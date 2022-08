Marocchino: “La Juventus è un’incognita, Allegri sarà importante”

Sulle squadre della Serie A: "Chi ha vinto parte favorito, l'ordine della classifica dello scorso campionato potrebbe ripetersi. Milan e Inter rimangono le favorite, avere in campo un regista che comanda il gioco è fondamentale. La Roma ha Cristante e Pellegrini, che ritengo l'italiano più forte, ma non so. Il Napoli? Non si sa mai. E' come la sua città, bella, controversa. Lo scorso anno non è stata cattiva ma per vincere qualcosa a volte devi usare il piede pesante, è mancata cattiveria".